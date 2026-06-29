Dos personas que se encontraban descargando de un pequeño furgón, terminaron seriamente heridos luego que un auto impactara con la parte posterior de la unidad estacionada, ocasionando la caída de uno de los afectados y que el otro quedara en medio de las dos unidades.

Ocurrió el último fin de semana en la esquina del jirón Nemesio Ráez y la calle Real, en Huancayo. Los que se encontraban realizando la descarga del furgón, eran Sergio Quispe Ríos (54) y Arturo Rodríguez Quispe (67), el primero de ellos quedó atrapado entre los fierros tras el choque de las dos unidades, mientras que el adulto mayor cayó aparatosamente sobre el pavimento.

Las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano, lograron captar precisos instantes del accidente, y se observa cómo el auto Toyota Corolla de placa A1B-153, color gris, choca con la parte posterior del vehículo estacionado.

De la unidad menor salió el conductor que fue identificados como Rude Iván Zelarayan De la Cruz (35), que fue trasladado a la comisaría de Huancayo, pero posteriormente habría sido liberado, según denunciaron los familiares de las víctimas, quienes terminaron exigiendo justicia.