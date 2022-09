Al convencerse de que en su expareja se había extinguido el fuego del amor, Edvin Mendoza Alminagorda (21), en estado de ebriedad, golpeó a su ex enamorada y no conforme con ello prendió fuego a la casa donde vivía su ex pareja.

Todo sucedió ayer a las 02:35 de la madrugada, bomberos, serenos huancas y policías del Escuadrón de Emergencia, llegaron hasta el Jr. Tarapacá N° 949, donde en un departamento se suscitaba un incendio. Mientras los hombres de rojo apagaban las llamas, los agentes redujeron a Edvin Mendoza, quien ponía resistencia y tenía cortes a la altura del brazo.

Según contó la agraviada, Helia M.O. (18), su ex pareja llegó ebrio a la casa donde vive, tras recriminarle porque se embriagó, le dijo que no volvería con él. Molesto por tal decisión, Edvin, agredió a su expareja, para luego intentar asfixiarla.

La joven pudo zafarse, lanzó su celular y corrió hacia la calle. Furioso, el iracundo sujeto, prendió fuego con un balón de gas, quemando el ropero, cama y ropa. Luego el presunto agresor se causó cortes por lo que fue asistido y como aparentaba estar inconsciente e incluso se puso a llorar. Los agentes tuvieron que cargarlo y trasladarlo al hospital Carrión. El coronel PNP Eduan Diaz, refirió que el acusado de agresión fue conducido a la comisaría de familia para deslindar responsabilidades.