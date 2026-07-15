Con la llegada de las gratificaciones miles de peruanos evalúan cómo utilizar estos ingresos extra. A diferencia del periodo posterior a la pandemia, marcado por compras impulsivas, hoy predomina una mayor cautela financiera.

El economista Luis Cristian Jeremías Vidal, asistente de investigación de la Universidad del Pacífico y exanalista del Banco Central de Reserva (BCR), explica que las familias han pasado del consumo suntuario a una etapa de prudencia, priorizando el ahorro, el pago de deudas y los gastos esenciales.

Inversiones

El especialista recomienda destinar estos recursos principalmente a cancelar obligaciones pendientes, ya que permite mejorar la salud financiera y acceder a mejores oportunidades de crédito. También destaca el interés creciente por activos tangibles, como los bienes raíces, frente a inversiones más volátiles.

También habló sobre el avance de plataformas de comercio electrónico que ha transformado los hábitos de compra y obligado a los negocios locales a adaptarse a la era digital. Jeremías Vidal señala que este escenario abre oportunidades en servicios tecnológicos, digitalización de negocios y mejoras en gestión empresarial.

“La tecnología se ha convertido en una inversión estratégica por el avance de la inteligencia artificial y el aumento de costos de componentes a nivel internacional”, menciona.

“En cada nicho habrá una oportunidad para invertir de manera inteligente”, concluyó.