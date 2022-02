El retorno a clases será mucho más seguro para los niños que estén con sus vacunas completas, pero los no vacunados corren más riesgo de contagiarse del covid, alertó la infectóloga del departamento de especialidades médicas del hospital Carrión, Pierina Bilcapoma Balvín.

“Si un niño no se ha vacunado por algún motivo, no solo pondrá en riesgo la salud de sus compañeros, sino se expondrá a tener más riesgo de adquirir el virus. Además un niño no vacunado puede albergar más virus y exponer indirectamente a la familia de sus compañeros y profesores” , agregó.

La especialista, consideró que es seguro volver a clases con un aforo de hasta el 100% siempre y cuando los ambientes hayan sido evaluados y acondicionados previamente.

" Es importante la ventilación en el aula, el distanciamiento social entre carpeta y carpeta para evitar aglomeraciones. Debemos también evitar realizar actividades que generen aglomeración”, señaló.Durante el desarrollo de las clases, será vital que los docentes y estudiantes puedan mantener el distanciamiento social de un metro y medio entre carpeta y carpeta, además de permanecer con la mascarilla durante la clase.

El aula debe estar acondicionada con una correcta ventilación y con un distanciamiento mínimo de un metro y medio entre carpeta y carpeta . Se debe priorizar que esta aula debe tener ventanas que deben estar abiertas durante todo el desarrollo de las clases.Otro factor que contribuirá a evitar el contagio del virus, es impulsar el correcto lavado de manos. En el colegio debe haber varios lavatorios de manos, puede ser en las puertas de las aulas. Además debe haber más de un baño en el colegio.

El enfermero de Inmunizaciones del hospital El Carmen, Aderlin Quintana Gavino manifestó que en las escuelas y colegios deben implementarse los tópicos, ya que sirve para evaluar a los niños que puedan presentar síntomas del covid u otras enfermedades. Allí es necesario contar con un termómetro y pulsioxímetro. Asimismo, con el área de promoción de la salud se debe trabajar en la técnica del lavado de manos que es muy importante para prevenir el covid.

Respecto, al alcohol en gel, refirió que no es conveniente que los niños lleven un dispensador colgado en el cuello, porque lo podría ingerir o les puede caer a la vista. Acotó que sería mejor que un docente tenga el dispensador y lo eche a las manos de los pequeños, cuando sea necesario. El enfermero dijo que la propuesta del 100% de aforo, se puede dar si todos los alumnos están vacunados, para eso hay que cubrir las brechas pendientes.