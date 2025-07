Una adolescente que a sus 17 años, tiene que criar a una bebé de un año de vida, por poco salvó de convertirse en la séptima victima de feminicidio en la región Junín, sin embargo es el caso 51 de tentativa de feminicidio, luego de ser atropellada en Chilca.

Temor por agresiones

N.C.F.F.(17), se encontraba postrada en una cama de su casa, cuando Correo se contactó con ella. Entre llantos contó estar arrepentida el haber cedido regresar a convivir con su presunto agresor Anderson Valdivia Rivera (19), por presión de la familia de él, y soportar en silencio las agresiones físicas y psicológicas. Silencio, que pudo haberle costado la vida el último sábado cuando fue atropellada con el auto de placa D9W - 076, frente a la vivienda donde alquilaron un cuarto.

“Yo me separé de él (Anderson) porque me agredía constantemente. Cuando tenía 5 meses de embarazo y luego cuando nació mi hija. Pero regresé a convivir porque su familia me decía que no debía criar sola a mi hija y que ella necesitaba un padre”, contó.

Para evitar que ambas familias se involucren a la relación, decidieron alquilar un cuarto en una casa ubicada en la esquina del jirón Toledo y pasaje San Pablo, en Chilca. Para la víctima, lejos de convertirse en un hogar, se volvió un infierno que tenía que soportar para no preocupar a su familia.

“En abril me pegó y reventó el labio, siempre me insultaba y palmeaba a mi hija de un año y 7 meses. Dos días antes que me intente matar atropellándome, me golpeó en la cabeza contra la cama y volvió a golpear a mi hija en la cabeza”, contó la víctima.

Hasta antes que se difundiera el video donde se nota la alevosía con el que atropellaron a la joven, Anderson Valdivia, había declarado a la Policía que fue la joven que se metió al vehículo en marcha, tratando de evadir su responsabilidad.

La tarde de ayer, tras el llamado de la prensa, una ambulancia del Samu, trasladó a la víctima, que se encontraba en su vivienda y sin atención médica, hacia el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Un diagnóstico preliminar sería de fisuras en caderas y rodillas, falta de movilidad en la pierna derecha y contusiones en extremidades inferiores y caderas.

Piden prisión preventiva

Tras las pruebas contundentes difundidas, el Ministerio Público ha formalizado una investigación preparatoria por tentativa de feminicidio contra Anderson Valdivia Rivera (19). La fiscal provincial Fabiola Isabel Luna Marchan, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, lidera las diligencias del caso. Entre las acciones realizadas figuran la declaración de la víctima, entrevistas a testigos, análisis de videos de seguridad y pericias médico-legales.

El requerimiento de prisión preventiva fue presentado el domingo ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, cuya audiencia se llevó a cabo ayer hasta el cierre de esta edición, donde los familiares de la víctima pidieron justicia.

Casos

Según la coordinadora territorial del programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer, Joana Lucy Ríos Sanabria, en lo que va del año 2025, la región Junín registra seis casos con características de feminicidio y un total de 50 tentativas desde el 2021. Cifras que ya superaron los registrado el 2024 ya que se tuvo en la región Junín, 5 casos con características de feminicidio ocurridos en Chanchamayo, Chupaca, Huancayo y Satipo; y 9 casos de tentativa de feminicidio.