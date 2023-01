Mientras miles celebraban el año nuevo 2023. A las 00:00 horas del 1 de enero, nació Josafat Malpartida Silva. Aunque estaba en la sala de partos, la madre del pequeño, Sindel Silva escuchó el ruido de los pirotécnicos que la gente reventaba en la calle. El varón llegó al mundo con 2 kilos 895 gramos. Es el cuarto de sus hermanos, que estaba contentos con su nacimiento, que lleno de alegría su hogar.

Sindel contó que horas antes del parto, fue evacuada por sus familiares en un taxi, que la trasladó desde su casa ubicada en la primera cuadra del prolongación Tarapacá hasta el hospital El Carmen.

Aquel día estaba ansiosa, porque los dolores de parto no cesaban y no encontraba taxi. Cuando al fin abordó un vehículo, no podían avanzar por el tráfico en el centro de la ciudad. No obstante, tomaron desvíos y por fin fue internada en el hospital materno infantil a las 9:30 de la noche y desde entonces el dolor era incesante.

“Me dijeron que iba a nacer el 4 de enero, pero el parto se adelantó, y le doy gracias a Dios, porque mi hijito está sanito”, manifestó la madre, Sindel Silva.

El personal de salud obstetras, médicos, enfermeras y técnicos que laboraron durante la despedida del año 2022 y la bienvenida del 2023, estaban emocionados de haber asistido el primer parto del año.