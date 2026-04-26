Con la sazón heredada de sus antepasados y un “carancito” crujiente inigualable, Chupaca celebró a lo grande el “Día del Lechón Chupaquino”, por segundo año consecutivo tras la promulgación de la O.M. n.° 009-2025. La heroica provincia celebró distribuyendo más de 1500 platos del potaje, revalorando esta exquisita preparación.

LEGADO. La preparación del lechón chupaquino se puede rastrear —según documentos— hasta 1940. La provincia identifica como su pionera a doña Nemesia Aliaga, quien luego transmitió la receta a su hija Teresa Useda; el legado persiste hasta hoy a través de su nieta, Anita De la Cruz.

El secreto, detallan las expertas lechoneras que a diario se instalan cerca de la Plaza Independencia, radica en la paciencia y el fuego.

“Lo hacemos en horno artesanal de arcilla bien curadita. Horneamos desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana, volteándolo para sacar ese carancito doradito”, detalla la presidenta de la asociación que agrupa a 16 expertas de la cuarta generación.

Luz Palacios, maestra con más de 50 años de experiencia, añade que la magia está en la condimentación exacta a base de ají colorado, ajo, pimienta y comino, además del acompañamiento de un buen café.

“Lo servimos con su papita, pancito y canchita. Vienen a comprarnos desde Arequipa, Lima e incluso del extranjero”, cuenta emocionada la lechonera, quien ha ganado gran popularidad en los últimos años por sus manos mágicas.

EL ORIGEN. Sobre la eterna disputa con Orcotuna por la paternidad y supremacía del lechón en la región Junín, las chupaquinas defienden su corona sin rodeos.

“Nosotros sazonamos muy diferente a los de Orcotuna, tenemos un buen sazón”, sentencia doña Luz. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Lechoneras de Chupaca zanja el debate apelando al paladar popular: “Cada uno dará su versión, pero el resultado lo ven ustedes. Ellos, por más que tengan su feria, no tienen nuestra clientela. En Chupaca vendemos lechón de lunes a domingo, y los sábados acabamos todo. El público ya eligió”.