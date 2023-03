Saldrá con el uniforme alterno color verde, ya que el local Unión Comercio luce el color rojo también, ambos se enfrentarán el domingo 12 a partir de las 11:00 horas en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto por la Fecha 8 de la Liga Betsson.

En la tabla ambas escuadras con el mismo puntaje en la tabla con 6 puntos cada uno, aunque mejor ubicado el “Rojo Matador” en el 9° lugar y el Comercio en el 13° y con un partido más. Sport Huancayo llega al compromiso tras golear a la Academia Cantolao 4 a 0 y Unión Comercio cayó ante Cuzco FC 2 a 1.

La novedad del equipo oriental es la presencia de Yorkman Tello y Hervé Kambou ex ADT, Oscar Barreto ex Sport Huancayo y Paulo Goyeneche ex Sport Águila en la Copa Perú. Además, otro de los ingredientes es que los técnicos son nacionales Jesús Oropeza y Miflin Bermúdez y ya tiene el once que arrancarán.

Unión Comercio con Salomón Libman, Jesús Arismendi, Félix Ulcumana, Hervé Kambou, Pedro García, Yorkman Tello, Paulo Goyeneche, Oscar Barreto, Javier Trauco, Cristhian Vargas y Jesús Arrieta. Sport Huancayo saltará con Ángel Zamudio, Ángel Pérez, Rodrigo Colombo, Jimmy Valoyes, Hugo Ángeles, Ricardo Salcedo, Alfredo Rojas, Marcos Lliuya, Luis Benites, Carlos Ross y Carlos Escobar.