En un 30% se incrementaron las cirugías a niños y adolescentes en el hospital el Carmen, informó la directora adjunta del nosocomio, Angela Alvarado, que atribuyó la alta demanda a la contratación de siete cirujanos pediatras en diversas modalidades.

Los cirujanos pediatras están en el servicio de emergencia, tele consulta y en consulta externa y atienden a pacientes de la región Junín, además de Huancavelica, Pasco, Huánuco y otras regiones.

Ahora en el hospital El Carmen, se realiza cirugía laparoscópica para operar quistes hidatídicos pulmonares y cirugías de tórax. Además se ampliará también a las cirugías neonatales.

cifras. En el servicio de emergencia se operan de 4 a 6 pacientes por casos de apendicitis, obstrucciones, abscesos.

Mientras que, en las cirugías programadas predomina la quistectomía hepática o del pulmón, las atresias colon rectales. Las operaciones electivas se realizan, los jueves y sábado, con un promedio de 10 cirugías pediátricas.

Las operaciones de traumatología, también se incrementaron y se realizan hasta 6 al día, entras las intervenciones están la fractura de radio, cúbito y fémur.

CONSEJOS. La médico mencionó que para evitar los quistes hidatídicos, que es una de las causas por las que más recurren a cirugías, las personas deben lavarse las manos después de estar en contacto con los animales. Además se deben desparasitar a las mascotas.

Además mencionó que si un niño presenta dolor abdominal, no se lo debe automedicar, sino debe ser llevado al centro de salud más cercano. Esto debido a que podría tratarse de un probable cuadro quirúrgico, en caso de confirmarse se programa la cirugía luego de los exámenes pre operatorios.

Las atenciones a través del Seguro Integral de Salud, son gratuitas, pero al nosocomio también acuden pacientes con otras modalidades de seguro.