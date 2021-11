Huancayo celebró ayer 157 años de creación política y el alcalde de la provincia, Juan Carlos Quispe Ledesma, junto a las principales autoridades de la región, se dieron cita en la explanada de la plaza Huamanmarca para conmemorar esta importante fecha.

En la actividad estuvieron presentes también el gobernador regional Fernando Orihuela; el congresista Ilich López; la prefecta Nataly Mau, el presidente de la corte de Justicia, Luis Miguel Samaniego; el comandante EP, Víctor Huertas, el coronel PNP César Ramos y autoridades de otros municipios.

Inversión en obras

Durante su discurso de orden, Quispe se abocó a resaltar las obras que viene ejecutando su gestión y los problemas que le ha traído los cambios en el gobierno nacional respecto al magro presupuesto que recibieron.

“La actual gestión a la fecha ha ejecutado 59 obras con una inversión de más de 90 millones de soles”, inició, agregó que confía en que obras como la planta de residuos sólidos o la vía del Bicentenario sean culminadas para impulsar su gestión.

El burgomaestre detalló que han invertido más de 23 millones de soles de los 34 que le fue transferido desde el Gobierno Central. Han entregado 46 obras y 13 se viene ejecutando, entre ellas el parque Peñaloza, el parque Coto Coto, la avenida general Córdova, todas estas en Chilca. La avenida Evitamiento, saneamiento de avenida Ferrocarril, tratamiento paisajístico en Carhuapacha, el mejoramiento vial del ingreso de Sicaya, entre otras.

Quispe remarcó que hay más proyectos a la espera de gestión y exhortó al congresista Ilich López a cooperar. Este discurso, sin embargo, ha sido opacado por los cuestionamientos a la gestión de Quispe. La designación de un proveedor de Perú Libre como gerente de Desarrollo Social fue el último escándalo, observado incluso por la Contraloría, que develó cómo viene actuando la gestión que inició Henry López y hoy continúa Quispe.

Reconocen a personajes

El momento principal fue el reconocimiento a personajes notables de la ciudad. Condecoró el trabajo del artesano destacado Keny Brañez Gonzales, en la categoría de cultura; al destacado deportista Hugo Gavino Salazar en la categoría de deportes y en la categoría social, al Patronato de Bomberos Huancayo 30 “Ángeles de Fuego”.

El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, también recibió un homenaje junto al coronel PNP César Ramos Chahuayllo, el general del Ejército Victor Huertas Ponce y el gerente de Electrocentro Lizardo Ojeda López.

“Estamos descentralizando el presupuesto que administramos gracias a la contribución y a la recaudación de impuestos que paga la población. Estamos ejecutando obras a pesar del recorte presupuestal que hemos sufrido a pesar de la capitalización de cerca de 50 millones de soles por dos años seguidos por la Caja Municipal de Huancayo”, sostuvo el edil, justificando el incumplimiento de megaobras prometidas en campaña.

Luego se refirió al Gobierno Central. Antes había sostenido que con Perú Libre en el poder iban a tener mayor oportunidad de gestionar presupuesto y obras, pero no es así: “Al presidente Pedro Castillo le pedimos que fije su mirada en las provincias como Huancayo con la dotación de más presupuesto para ejecutar más proyectos. No es posible que sigamos siendo la cenicienta del Perú. No es posible que nos sigan considerando el patio trasero de Lima. No podemos seguir permitiendo que Lima se beneficie con el 70 % de presupuesto nacional. Si hablamos de reivindicación se tiene que empezar por dar el ejemplo desde el Gobierno Central”, sostuvo