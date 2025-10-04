La hermandad del Señor de Los Milagros en Chilca, tiene a la cuadrilla de cargadores más jóvenes, muchos de ellos que siguen al Cristo de Pachacamilla desde niños y que llegaron a su adolescencia y juventud, con esa fe inquebrantable que los motiva a seguir el camino.

Foto: Adrian Zorrilla

“Hay muchos jóvenes en Chilca, la mayoría de mi cuadrilla tiene entre 26 a 28 años y también hay muchos niños, yo pertenezco a la hermandad hace 13 años, antes llevaba el banderín y hace 3 años empecé a cargar al Señor de los Milagros, que es mi vida. Siempre primero trato de agradecer y luego pedir, “, dijo Axel Lobato que tiene 24 años.

“El Señor de los Milagros es un padre que me guía a seguir adelante, le agradezco que siempre está presente en los momentos malos y buenos , nunca me falta su bendición para proteger a mi familia”, comentó Leonel Torres de 15 años.

Foto: Adrian Zorrilla

BODAS DE ORO

La presidenta de la hermandad del Señor de Los Milagros en Chilca, Gaby Santana manifestó que ayer la sagrada imagen realizó una salida excepcional por los 50 años de la hermandad y durante el mes de octubre se realizarán 5 recorridos. El 10, 20, 30 y 31 de octubre. En Chilca, tienen 6 cuadrillas de varones y dos cuadrillas de damas sahumadoras de 15 y 16 años, hacen un total de 400 integrantes. Las sahumadoras más longeva tiene 84 años.

Foto: Adrian Zorrilla

“Gracias al Señor de los Milagros, todavía estoy con vida, por eso pido a las personas que cambien y entreguen su vida a Dios” exclamó Rosa Altamirano. Ella esperó al cristo Moreno con un hermoso altar. En cada parada, los fieles aprovechaban para el cambio de flores bendecidas.

Las novenas serán a las 7 de la noches en la parroquia Santísima Cruz de Chilca. El 26 de octubre será la celebración del día central.

Foto: Adrian Zorrilla

Finalmente, demandó a las autoridades priorizar el mantenimiento de las vías y calles principales para llegar a más lugares. Por ejemplo, no pueden llegar al sector de Echadero, porque las vías están sin pavimentar.

Tampoco se tiene previsto llegar al distrito de Huancán.

Foto: Adrian Zorrilla

A las 8 de la mañana, en la capilla Buen Pastor del jirón Manco Cápac se celebró la misa y luego la imagen salió en procesión.