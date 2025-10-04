Este 4 y 5 de octubre se llevará a cabo en el parque Huamanmarca la primera edición del “Allqutón 2025”, un evento solidario que busca recaudar más de 25 mil soles para financiar campañas de esterilización y desparasitación de perros y gatos abandonados en calles y mercados de Huancayo.

La actividad es organizada por el Centro Veterinario Municipal de la Gerencia de Servicios Públicos, con apoyo del Colegio de Médicos Veterinarios del Perú, la Compañía de Bomberos N° 30, la Policía Nacional y diversas empresas, entre ellas Caja Huancayo, que habilitó una cuenta exclusiva para donaciones.

El sábado se iniciará con la caminata canina “Allquwalk”, carreras de perros, festival gastronómico, rifas y presentaciones musicales de artistas como Sentimiento del Ande, Adita Padilla y Las Chicas del Centro. El domingo continuará con concursos de disfraces, corte creativo, Tamañomanía, perros talentosos y una exhibición de adiestramiento de la PNP y la Unidad Canina de Serenazgo Huancayo.

“Con este primer Allqutón queremos sensibilizar a la población y promover la tenencia responsable de mascotas. Lo recaudado será destinado íntegramente a la atención de perritos y gatitos en situación de abandono”, indicó el gerente de Servicios Públicos, Ing. Jhansell Espinoza Cárdenas.