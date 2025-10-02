Con lágrimas en los ojos y cadenas en el cuerpo, Rafaela Mallma de Coca escuchó este 2 de octubre la respuesta que temía: la Municipalidad Distrital de El Tambo no le pagará los más de 45 mil soles que reclama por servicios de reparación de vehículos prestados hace años. La decisión la recibió después de 40 días de protesta encadenada en la puerta de la comuna, donde ha pasado frío, hambre y afectaciones a su salud.

“Me siguen humillando, pero no me voy a rendir. Yo me quedo aquí hasta que me paguen. Tengo deudas y no puedo más”, dijo entre sollozos. La resolución de gerencia N° 165-2025 declaró improcedente su solicitud, argumentando que no existe contrato ni orden de servicio que sustente el pago. Para su hijo Juan Carlos, la negativa es injusta, pues asegura que han presentado documentos que prueban el trabajo realizado y que elevan la deuda a más de 50 mil soles.

La familia lamenta que el alcalde y los funcionarios los eviten y que ni siquiera consideren las pruebas adicionales presentadas en las últimas semanas. Pese a las afectaciones en su salud, Rafaela asegura que no se moverá de la municipalidad. “Todo esto es una burla, pero vamos a seguir hasta que nos escuchen”, señaló su hijo