Estudiantes del Instituto de Música de Acolla realizaron una movilización en rechazo a la decisión de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) de cesar a su director. La medida se habría dado luego de que este se opusiera a la inauguración de la nueva infraestructura, la cual presenta observaciones señaladas por la Contraloría. Los manifestantes señalaron que solo aceptarán la entrega de la obra una vez que esté concluida en su totalidad.

La protesta se inició en Acolla y continuó en Huancayo, con una marcha hacia la sede de la DREJ, donde estudiantes, docentes y padres demandaron la reposición del docente Pablo Herminio García Huaroc como director. Tras la presión, la institución emitió la Resolución Directoral 2486, dejando sin efecto el cese anterior y restituyendo en el cargo a García Huaroc. El titular de la DREJ, Medardo Gómez Miguel, declaró que la decisión inicial se tomó a pedido de la Municipalidad.

Los manifestantes también llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Junín para exigir al gobernador Zósimo Cárdenas la culminación de la infraestructura. Señalaron que aún faltan componentes clave como el auditorio, baños y ascensores, por lo que insistieron en que no se puede inaugurar una obra inconclusa.