Trabajadores de construcción civil de distintas provincias de Junín se sumaron a la jornada nacional de protesta con una marcha que partió desde el estadio Mariscal Castilla. Los obreros denunciaron que Sunafil no los protege y señalaron que en varias obras se vulneran sus derechos laborales, responsabilizando al Gobierno Regional de Junín, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y Municipalidad de Huancayo.

Durante el recorrido, los manifestantes llegaron hasta la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde la directora Diana Roxana Conde Montoya informó que cinco sindicatos ya no cuentan con constancia vigente tras una fiscalización. Precisó, además, que en el segundo semestre se iniciaron nuevas verificaciones y exhortó a las organizaciones a subsanar observaciones dentro de los plazos establecidos.

Posteriormente, los obreros se dirigieron a la sede del Gobierno Regional de Junín para exigir que las obras públicas no sean direccionadas ni favorezcan a lo que denominaron “pseudisindicatos”, señalando que se sienten discriminados frente a estas prácticas.

La marcha de trabajadores de construcción civil en Huancayo estuvo marcada por tensiones, luego de que en la calle Real se produjeran empujones y conatos de enfrentamiento con la Policía, que intentó liberar parte de la vía.