Lizandro Raygal Cangalaya, de 48 años fue sentenciado a nueve años de prisión efectiva por agredir de manera reiterada a sus padres de 71 y 67 años en la provincia de Jauja. El caso fue resuelto por el Primer Juzgado Unipersonal, tras confirmarse que las víctimas sufrían violencia física y psicológica desde hace varios años, siendo el último hecho reportado en enero de este año.

De acuerdo con las investigaciones, los ataques se producían principalmente cuando el acusado se encontraba en estado de ebriedad. Incluso, en más de una ocasión utilizó objetos contundentes para golpear a sus progenitores, quienes por miedo o dependencia llegaron a retractarse en algunas denuncias previas.

Durante el juicio, la defensa del procesado intentó argumentar que padecía una enfermedad, pero no presentó pruebas suficientes. Con las evidencias reunidas, el juez determinó que existían agravantes claras en su conducta y dictó la condena de cárcel efectiva.