Ermelinda, salió de su casa en el distrito de Huayucachi para contar sus animales, sin imaginar que querían matarla. La madre de 55 años, el domingo último, se enrumbó a la estancia de Milluyo Chiche en el distrito de Chongos Alto con su pareja Donato, luego no se supo más de ella. Ermelinda no respondía las llamadas y Donato tampoco, por ello sus familiares deciden viajar hasta Milluyo.

Al interior de la casita de calaminas estaba el cuerpo sin vida de la madre con golpes en la cabeza. Según la Policía la habrían atacado con una lampa.

La mañana de ayer encontraron el cadáver de Ermelinda Lázaro, al abrir la puerta de madera. Ella estaba tendida en un charco de sangre en la choza ubicada a unos 500 metros de la carretera Chupuro–Chongos Alto. Sus familiares mencionaron a los policías que no tenía problemas con nadie y que se dedicaba al pastoreo y las labores de campo.

“La última vez que la vimos el domingo, dijo que iba a ir a contar sus animales”, contaron los deudos. Al lugar llegaron los policías de la comisaría de Chongos Alto quienes al constatar que se trataba de un homicidio, dieron aviso a los efectivos de la Divincri y peritos de criminalística. Por las heridas, los detectives sospechan que la habrían matado con golpes de lampa. Cerca encontraron la herramienta con restos de sangre. Los policías realizan las pesquisas, primero buscan encontrar a su pareja, Donato que está misteriosamente desaparecido y no responde las llamadas. La víctima era natural de Acobambilla en Huancavelica y hace dos años denunció a su expareja por tocamientos a una de sus nietas. Los deudos piden que se investigue el crimen y capturen al asesino.