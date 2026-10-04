Llegó el día de las elecciones regionales y municipales 2026. En Junín hoy, 101 mil 383 ciudadanos votarán por primera vez, de un total de un millón 70 mil 524 mil electores concurrirán a las urnas a sufragar y elegir al gobernador regional, los consejeros, los alcaldes y regidores de las 9 provincias y 124 distritos de la región Junín, informó la gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la ONPE en Junín Lucy Galarza.

La funcionaria manifestó que los primeros que tienen que llegar a los locales de votación son los miembros de mesa, en toda la región son 89 mil 935 los sorteados, y que deben concurrir desde la 6 de la mañana, para la instalación de la mesa que tiene 9 miembros, tres titulares y 6 suplentes, los cuales deben firmar para la instalación de la mesa, donde se quedan solo 3 integrantes. Los electores deben sufragar desde las 7 de la mañana.

trabajo. En la jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancayo, ayer por la mañana, se procedió al último traslado del material electoral con 24 vehículos, para los diversos locales de votación, lo mismo se cumplió en El Tambo, Jauja, Tarma y Chanchamayo.

La jefa de la ODPE Huancayo, Mary López, manifestó que hoy los electores hábiles, deben concurrir a sufragar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En primer lugar deben consultar la ubicación de su local de votación, y acudir con su DNI para buscar el aula y la mesa de votación donde le toca sufragar. En el colegio Santa Isabel, donde hay 22 mesas de votación, por ejemplo existe un croquis, con el pabellón, el aula, esto se repite en los diversos locales. Además, el personal de la ONPE orientará a los electores.

Una vez culminadas las elecciones, los miembros de mesas proceden al escrutinio y al envio de las actas electorales lacradas en sobre plomo, para que están sean procesadas en la ODPE para el conteo rápido de acuerdo al avance.

La fiscal provincial de prevención del Delito, Marlene Tapia, recordó que en cada local de votación el personal del Ministerio Público vigilará la legalidad del proceso electoral.