El sueño de tener una casa propia es el anhelo de muchas personas que quieren tener un hogar suyo y seguro. Ante este panorama, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) emitió la Resolución Ministerial N° 040-2025-VIVIENDA para aprobar la primera convocatoria nacional del programa Techo Propio del 2025, que permitirá atender a 26,604 familias con el Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio (CSP). De ese total, en la región Junín se otorgarán hasta 1128 bonos.

Requisitos

El Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio es un apoyo económico que el MVCS otorga a las familias para que construyan una vivienda con los servicios básicos.

“Para reducir la brecha de vivienda, destinamos más de S/ 900 millones para estos bonos, los primeros del año. Nuestra meta es lograr que cada vez más familias vulnerables tengan una casa digna”, indicó el titular del MVCS, Durich Whittembury. De acuerdo a la normativa, para esta edición se seguirá con la estrategia de aplicación de bonos diferenciados para algunas regiones, que recibirán un valor mayor del bono regular de S/ 32,100 que puede ascender hasta los S/ 38,520 en algunas regiones del país: Amazonas (17 % más de bono), Huánuco y Pasco (16 % más de bono), Madre de Dios (20 % más de bono), Puno, Apurímac, y Cusco (15 % más de bono).

¿Quiénes pueden acceder al bono?. Este subsidio está dirigido a los grupos familiares que poseen un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda. No deben haber recibido un apoyo habitacional del Estado previamente. Además, no deben ser propietarios de otra vivienda en el país y deben contar con un ingreso familiar mensual no mayor a S/ 2,706 y un ahorro mínimo de S/ 2,407.5.

Financiamiento

Según el MVCS, la inscripción de los grupos familiares se efectúa con el “Formulario de inscripción/postulación de Grupo Familiar”, mediante las Entidades Técnicas (ET) que cumplan con las condiciones previstas. Por ende, el 11 de febrero en el portal del ministerio se publicará la relación de las ET autorizadas para que los interesados puedan postular e inscribirse. Posteriormente el Fondo MIVIVIENDA verificará el cumplimiento de los requisitos declarados por los grupos familiares para ser declarados beneficiarios o no.

