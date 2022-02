El director adjunto de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Luis Zúñiga, informó además que unos 138 fallecidos registra la región Junín, en un mes y quince días del año 2022. Sostuvo que en esa línea, el promedio es de 3 fallecidos al día, cuando antes era de uno por día. Acotó que los más afectados son los mayores de 80 años.

No obstante en la lista de los últimos 10 fallecidos, se evidencia que una de las víctimas tenía solo 55 años, era natural de Río Tambo, Satipo y no estaba vacunado, cuando se contagio del covid, no lo supo sino hasta que se realizó una radiografía de tórax. Lo mismo ocurre con otros fallecidos de Huayucachi, El Tambo y Comas en Concepción.

De los últimos 10 fallecidos, 2 son de Huancayo, 1 de El Tambo, 1 Huayucachi, 1 de Chilca, 1 San Pedro, 1 Amarilis, 1 de Comas, 1 de Río Tambo y uno de Chupaca. Es por ello que pidió no bajar la guardia.

Total de contagios

En lo que va de la pandemia son 165 948 personas se han contagiado con el covid-19. Hay 116 hospitalizados y 42 en la Unidad de Cuidados intensivos. Son 5594 personas que han fallecido en estos dos años de convivir con el virus. Huancayo, Chanchamayo y Satipo siguen siendo las provincias con más casos y Yauli, Concepción y Junín las que tienen menos casos.