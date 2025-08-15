Regresaban a sus hogares luego de haber sus actividades escolares cuando el vehículo que los trasladaba se despistó y cayó a un precipicio. El lamentable hecho ocurrió la tarde de hoy en la carretera Jauja – Paccha, altura del sector conocido como “el puente”, protagonizado por la combi perteneciente a la empresa 22 de diciembre que se precipitó a un abismo de 20 metros de profundidad.

Como consecuencia, 4 estudiantes de los colegios San José, Bertolt Brecht y San Agustín de Jauja, resultaron policontusos, mientras que 5 adultos, entre ellos, una persona de la tercera edad, resultó herida de gravedad.

Algunos transportistas y personal del Puesto de Salud del distrito de Paccha, llegaron al lugar del accidente para rescatar y auxiliar a los ocupantes y trasladarlos al hospital Domingo Olavegoya con apoyo de una combi de transporte público.