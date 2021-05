El periodista Carlos Paredes sufrió una agresión física en la puerta de la Corte Superior de Justicia Junín, a donde llegó para realizar una rueda de prensa luego de haber sido sujeto de una querella interpuesta por la militante de Perú Libre, Patricia Pérez Rafael. Hasta donde estaba el periodista llegó la joven y varias mujeres, una de ellas, que luego dijo ser familiar de Pérez Rafael, arremetió contra Paredes abofeteándolo y reclamándole: “Te has vendido a Unchupaico, te has vendido al fujimorismo ¿no?”

Los hechos se suscitaron la mañana de hoy cuando Carlos Paredes ofrecía una rueda de prensa en las afueras del Poder Judicial en Huancayo, “La denuncia está en el Segundo Juzgado de esta ciudad , no vamos a tener ningún problema a responder a esta nueva amenaza. Le vamos a decir al señor Vladimir Cerrón que no le tememos para nada, no le tememos a estos métodos de amedrentamiento sus métodos delincuenciales como pasó con nuestro colega Edvan Ríos a quien le pusieron un explosivo en su domicilio o a nuestro colega Santos Porras al que lo secuestraron y lo tiraron al río Mantaro con la intención de matarlo”, dijo. “Esta usando nuevamente a su victima y le ha puesto a su abogado de cabecera que como saben fue gerente general del gobierno regional en su segundo periodo y ahora es su hombre de confianza.”, aseveró.

En su llegada a la Ciudad Incontrastable, Paredes se ratificó en su denuncia. “ Aquí hay acoso sexual explicito, el tipo penal se cumple, el señor Cerrón es para todo efecto practico el jefe de la señorita Pérez Rafael tanto en el partido Perú Libre como en las instituciones donde ella ha trabajado. Vamos a pedir al juez que se aplique la figura de exepción de la verdad para funcionarios públicos que haga una serie de diligencias para que se compruebe lo que nosotros hemos dicho”; indicó.

Fue entonces cuando llegó Patricia Pérez “Señor Carlos yo soy la señorita Patricia Pérez Rafael, según usted yo soy la agraviada”, señalaba cuando una segunda mujer al parecer madre de la militante golpeó al periodista y le reclamó no por tomar el nombre de la joven sino por “venderse al fujimorismo”. “Yo no soy ninguna víctima y he venido a decirle frente a toda la prensa, basta de usar mi nombre en campaña política, yo no soy ninguna víctima. Ahorita estoy emocionalmente mal, usted tiene la cara de venir, a mi no me va a difamar, no estoy siendo utilizada”, repetía Pérez Rafael.

Agreden A Periodista Carlos Paredes

Otras mujeres se sumaron a los reclamos, cuestionando a Carlos Paredes, el que haya aparecido precisamente en campaña. “Estas apoyando al fujimorismo, lo que haces también es violencia contra la mujer, deslinda del fujimorismo”, le señalaban.

Carlos Paredes indicó que pedirán el levantamiento del secreto de las comunicaciones en texto, audio y fotografía, para probar la veracidad de su información. Además de pruebas contra otros familiares. También exhortó a Vladimir Cerrón a enfrentarlo y no mandar a mujeres indefensas.