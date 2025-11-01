



En su última declaración Josué Aliaga Bravo (37), dijo que su pareja había matado por celos a la profesora Emelim Pérez Condori (25). Josué quien estaba preso desde el 2021, cumpliendo una condena de 26 años por el feminicidio de la docente de su hijo, murió el jueves en el penal de Huamancaca. El reo salió de su carceleta para ser asistido en el tópico, pero expiró, según la Policía por un paro cardiaco.

Su deceso se produjo aproximadamente a las 6:00 a.m. en el tópico médico del penal, ubicado en el distrito de Huamancaca Chico, provincia de Chupaca.

Según el reporte preliminar de la muerte se habría debido a un presunto paro cardíaco, asociado a una enfermedad preexistente que padecía el interno.

Los restos de Aliaga fueron trasladados por efectivos de la comisaría de Chupaca a la morgue judicial de Hualhuas, donde se realizará la necropsia. Cabe mencionar que el acusado dijo que su esposa por celos mató a la profesora, arrojándola a una pendiente y asustados quemaron el cuerpo. Sin embargo la docente tenía signos de haber sido ultrajada.