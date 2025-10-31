La delincuencia vuelve a golpear el centro de Huancayo. En la avenida Giráldez, el establecimiento Compu Gaming Tecnología para Gamers fue víctima de un robo de gran magnitud, luego de que desconocidos ingresaran al almacén y sustrajeran más de 50 laptops, proyectores, impresoras y otros equipos electrónicos.

Según la administradora del negocio, los delincuentes abrieron un hueco en la pared de un local contiguo, rompiendo ladrillos y madera para acceder directamente al almacén donde se guardaban los equipos nuevos destinados a la venta. Las cámaras de seguridad registraron a tres personas merodeando la zona antes del ingreso, y se estima que el robo tomó alrededor de tres horas.

Los ladrones se llevaron 55 laptops, incluidas de gama alta tipo gamer, además de proyectores marca Epson y otros dispositivos, dejando intactos los equipos en reparación y exhibición. La responsable informó que todos los productos están inventariados y cuentan con número de serie, por lo que pidió a la población reportar ante la Policía cualquier intento de venta sospechosa de estos artículos.