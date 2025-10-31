Una discusión ocurrida al interior de una vivienda en Chupaca, luego de una reunión social, terminó en un trágico feminicidio. La víctima, Danely Quispealaya Santana (32), perdió la vida la madrugada del 20 de octubre de 2024 tras ser atacada por su pareja, Percyval Reyes Huaynalya (29), quien fue hallado culpable y condenado a cadena perpetua.

La sentencia, emitida inicialmente en mayo de este año por el Juzgado Penal Colegiado Sub-Especializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra la Mujer, fue ratificada en segunda instancia por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Junín, tras determinar que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron de manera concluyente la autoría del acusado.

El fiscal adjunto superior Carlos Jorge Campuzano Carbajal, de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia Contra las Mujeres de Junín, sustentó la validez de los medios probatorios que confirmaron el ataque. El sentenciado, actualmente recluido en el penal de Huamancaca Chico, deberá cumplir cadena perpetua por un delito que dejó en la orfandad a una niña de cuatro años.