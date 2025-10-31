Un sujeto terminó siendo detenido por la Policía de Familia de Huancayo luego de ser denunciado de haber golpeado a su expareja y cortar la mano -con un objeto punzo cortante- de la madre de la víctima cuando ella se interpuso para recibir el ataque. Esto ocurrió la mañana de ayer en el anexo de Uñas, en Huancayo.

“Él (agresor) está separado desde julio con mi hermana, sin embargo en la mañana fue a ver a sus hijos, y le hicieron pasar como siempre, pero de la nada empezó a pegarle con puñetes todo y mi mamá salió en su defensa es ahí donde le cortó en la mano, con algún objeto punzo cortante, luego se fue a su casa como si nada”, mencionó Yover P.P.

Los familiares de las agraviadas, acudieron a la comisaría de Familia de Huancayo, para presentar la denuncia, quienes lograron detener a Jhonatan P. B. (27), por el presunto delito de violencia familiar en agravio de Y. P.P.(27) y Marcelina (54).

“Queremos que se haga justicia, porque tenemos miedo que le pueda hacer algo a mi hermana. Cuántos casos se ha visto que sujetos molestos regresan a su casa y golpean y hasta matan a su pareja. Estamos pidiendo protección para nosotros que si pasa algo, será culpa de ellos”, añadió Yover P.P.

Los agentes continuaron con las diligencias, junto al Ministerio Público. El detenido fue trasladado a medicina legal de Hualhuas, con un corte en el rostro, que según los denunciantes, fue provocado por él.