Un chofer de transporte público fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de un delito contra la libertad sexual cometido en agravio de una menor de edad en la provincia de Chupaca (Junín).

La investigación fiscal determinó que los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando el sentenciado aprovechó que la madre de la niña se encontraba fuera de casa para cometer el acto. El caso fue revelado tiempo después, cuando la menor contó lo ocurrido a un familiar cercano, lo que dio inicio a las denuncias correspondientes.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Huancayo emitió la sentencia tras valorar las pruebas presentadas por el fiscal Frank Espejo Hinostroza, de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca, quien demostró la responsabilidad del acusado. Además, el tribunal ordenó el pago de una reparación civil de S/ 5,000 a favor de la víctima.