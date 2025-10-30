Las municipalidades de Huancayo y Chilca desplegarán este 30 y 31 de octubre un amplio operativo de fiscalización a bares, discotecas, restaurantes y locales de eventos que organicen fiestas por Halloween o el Día de la Canción Criolla sin contar con las licencias o permisos correspondientes. Las sanciones pueden llegar hasta el 200% de una UIT (S/ 10 300) y la clausura inmediata de los establecimientos.

Operativos

El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Edwin Pérez Chamorro, advirtió que los operativos serán inopinados y en distintos horarios del día 30 y 31 de diciembre, en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana (Defensa Civil), la Gerencia de Servicios Públicos (Bromatología) y la Policía Nacional. “Fiscalizaremos los locales con o sin licencia, y aquellos que distorsionan su giro o realizan espectáculos no deportivos sin autorización. De encontrarse infracciones, se aplicarán sanciones pecuniarias equivalentes al 200% de la UIT”, señaló el funcionario.

Pérez explicó que los locales con licencia vigente, como discotecas, salones de recepción o pistas de baile, sí pueden realizar eventos temáticos, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes y cumplan con las medidas de seguridad. Sin embargo, advirtió que muchos negocios con giro convencional, como cafés o restaurantes, suelen convertir sus locales en discotecas o bares improvisados durante estas fechas.

“Los establecimientos que distorsionen su giro serán sancionados con multa de dos UIT y clausura. Si no cuentan con licencia, corresponde el cierre inmediato”, precisó.

Además, recordó que los locales que organicen espectáculos públicos no deportivos (como conciertos o presentaciones de artistas) sin autorización municipal, recibirán multas de 200% de la UIT y suspensión del evento.

Autorización

En el distrito de Chilca, el gerente de Desarrollo Económico y Turismo, Hugo Bustamante Toscano, informó que el 31 de octubre se desarrollará un operativo conjunto con la Policía Nacional, Serenazgo y la Policía Municipal en el marco de las celebraciones por Halloween y la Canción Criolla.

El funcionario precisó que dos eventos programados en los locales Shullkas y la Finca Madero cuentan con autorización. En cambio, advirtió que se han identificado otros locales que vienen promocionando fiestas sin autorización a través de redes sociales, los cuales sí serán intervenidos de manera directa durante el operativo.

“Tenemos dos actividades que cuentan con permiso, pero también hay locales que no tienen licencia y están convocando por redes sociales. Estos últimos cuatro u cinco serán intervenidos de inmediato”, precisó Bustamante. Bustamante subrayó que antes de autorizar cualquier evento, Defensa Civil realiza la inspección técnica (DICE) para garantizar condiciones seguras.

“Estas inspecciones verifican las vías de evacuación, instalaciones eléctricas y planes de emergencia. Si el local no pasa esa evaluación, no puede funcionar”, recalcó. El gerente también pidió a la población, especialmente a los jóvenes, evitar asistir a locales no autorizados.

“Muchos no cuentan con certificado de Defensa Civil ni garantías básicas. En caso de menores de edad, podrían ser intervenidos y derivados a la comisaría”, indicó.