Pasaron casi tres semanas desde la desaparición de la maestra Luz Lindo, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, y la Divincri asumió el caso bajo la hipótesis de un presunto secuestro, según confirmó la Región Policial Junín.

El coronel Mario Escurra precisó que la fiscalía ya emitió disposiciones en esa línea, mientras que el coronel Wilson Pacheco, del Frente Policial Vraem, informó que se realizó una primera fase de búsqueda con 10 agentes del Vraem, dos policías locales, el apoyo del Ejército, y siete efectivos con dos canes especializados enviados desde Huancayo. El rastreo se concentró en Matichacra y Balcón, zonas donde la maestra enseñaba, y ahora la investigación continúa con pesquisas de la Divincri, geolocalización y toma de declaraciones a testigos.

Héctor Fernández, hijo de la docente, lamentó que aún no existan indicios concretos sobre su paradero, aunque mantiene la esperanza. “No se encontró ningún rastro, pero se presume que fue raptada. La investigación avanza, un poco lento, pero avanza”, dijo.

El joven pidió asesoramiento legal para seguir el proceso y agradeció el esfuerzo de los equipos en campo. “La caminata es larga, con acantilados y animales venenosos; algunos policías incluso se han lesionado, pero seguimos con fe. Mi madre me crió fuerte y no voy a dejar de luchar hasta encontrarla”, afirmó con firmeza.

El alcalde del distrito, Asprin Samaniego, recordó que no es el primer caso de desaparición en la zona.