Junín se prepara para enfrentar una paradoja climática: sequía por menos lluvia acumulada, pero mayor peligro de precipitaciones extremas capaces de desencadenar huaicos, aluviones y desbordes de ríos. El escenario previsto para el Fenómeno de El Niño 2026-2027 obliga a las autoridades a responder tanto a la escasez de agua como a los eventos hidrometeorológicos repentinos.

Alerta

El déficit hídrico anunciado para la sierra central no significa que la región vaya a permanecer seca durante toda la temporada, así lo explicó José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín.

“El déficit hídrico lo que indica es que hay una probabilidad de que la intensidad y la frecuencia de las lluvias en el periodo de noviembre hasta abril van a ser mucho menores. Sin embargo, esto no quiere decir que en la región Junín no va a llover. Por el contrario, se pueden generar lluvias focalizadas”, explicó Vásquez Loaiza.

El impacto sobre el sector agropecuario ya es significativo: 65 distritos de Junín fueron declarados en emergencia por los efectos del Fenómeno de El Niño. Según el director regional de Agricultura, Douglas Monroe Avellaneda, Jauja presenta la situación más preocupante, con casi el 100 % de sus distritos afectados.

La Dirección Regional de Agricultura monitorea a más de 460 mil agricultores y productores y aplica medidas para reducir las pérdidas. Entre ellas figura el aprovechamiento de “puquios” o manantiales naturales mediante la instalación de mangueras para optimizar el uso del agua.

“Muchas de nuestras zonas tienen puquios, pero esos puquios no están canalizados para poder llegar a los campos de sembrío; a través de la manguera se pueden hacer bocatomas temporales”, explicó Monroe Avellaneda.

También se prevé la entrega de kits veterinarios para proteger al ganado frente a las heladas y de abono foliar para los cultivos, además de la aplicación del Seguro Agrícola Catastrófico para los productores afectados.

Prevención

Ante el riesgo de inundaciones y desbordes, Defensa Civil anunció que la próxima semana se reactivarán los trabajos de limpieza y descolmatación de ríos. Estas labores fueron suspendidas temporalmente debido a la emergencia registrada en el sur del Valle del Mantaro.

“La maquinaria que estaba realizando esta limpieza y descolmatación, por la emergencia que hubo en el sur del Valle del Mantaro, se ha visto suspendida, pero en la próxima semana ya vamos a empezar a habilitar frentes de trabajo, principalmente en los lugares donde tenemos mayores antecedentes de desborde de ríos o activación de quebradas”, indicó Vásquez Loaiza.

Las intervenciones priorizaran zonas vulnerables de Chanchamayo, Tarma, Río Tambo, Huancayo, Jauja y Concepción, donde existen antecedentes de inundaciones y desbordes.

Desidia

El funcionario también cuestionó a los gobiernos locales que argumentan falta de presupuesto para ejecutar acciones preventivas. Según indicó, varias municipalidades no estarían asignando suficientes recursos al Programa Presupuestal 068.

“Lo que pasa es que los alcaldes simplemente no asignan presupuestos o asignan presupuestos muy bajos. Pero eso ya cada alcalde tendrá que responder”, sostuvo Vásquez Loaiza, quien recordó que los gobiernos locales cuentan con mecanismos para orientar recursos hacia acciones de prevención.

Coordinación

El Gobierno Regional de Junín ha solicitado a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el apoyo con un “pool” de maquinaria pesada para reforzar la limpieza y descolmatación de los ríos.

“Pedimos que la ANA también ejecute trabajos de limpieza y descolmatación en el centro del país, porque Junín es una región clave ante un posible desabastecimiento”, sostuvo Vásquez Loaiza.

Mientras tanto, aseguró que los almacenes de ayuda humanitaria de Satipo, Chanchamayo y Huancayo cuentan con abastecimiento. La región busca llegar preparada a un periodo desafiante.