La feria navideña de Huancayo, ya no sería en el Centro Internacional de Negocios (CIN) como se habría propuesto inicialmente. La mañana de ayer se conformó una Mesa de trabajo, integrada por las gerencias de línea de la Municipalidad Provincial de Huancayo, y regidores del Concejo Municipal, quienes avanzaron en más del 60% que este evento comercial se trasladaría a tres céntricas calles de la ciudad.

Son los jirones Cajamarca y Piura, en el tramo desde la Calle Real hasta la avenida Ferrocarril, y el jirón Mantaro, los que serían considerados para la realización de la Feria Navideña 2025 de la MPH.

“Hoy (ayer) hubo una reunión con la Mesa de trabajo donde están diferentes gerencias como Seguridad Ciudadana, Promoción Económica y Turismo, Tránsito y Transporte, Servicios Públicos, donde se determinó la nueva zona donde se realizará la feria navideña que será en Cajamarca, Piura y Mantaro, pero el miércoles, se presentará un plan de trabajo donde se considerará rutas de evacuación, contingencia y otros”, señaló el regidor Elio Laureano, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte.

Para esta feria se proyecta secciones, como: juguetes, comida, panificación, licores y ropa. Los días que se instalaría serían 24, 25 y 31 de diciembre, además del 01 de enero de 2026, es la propuesta preliminar, que se debe elevar al Concejo Municipal para su aprobación, según detalló el edil.