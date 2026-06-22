Según informó el director de la Dirección Regional Agraria de Junín, Douglas Monroy Avellaneda, hasta el momento se ha reportado la muerte de 80 cabezas de ganado ovino en poblados de las provincias de Junín y Yauli. Esto a causa de la helada que en las zonas más altas llega hasta 12 grados Celsius bajo cero, que dio a conocer el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi).

Como el invierno recién inicia, Monroy Avellaneda demandó a los pequeños ganaderos y productores a informar si tienen ganado vacuno u ovino en peligro, para brindarles el apoyo a través de las agencias agrarias y se puedan así mitigar los efectos climatológicos adversos.

Las autoridades locales también deben asumir la responsabilidad de registrar los daños.

Recomienda

El ganado debe recibir la dosificación de vitaminas. Además, en esta época que hay escasez de pastos se debe trabajar con ensilados para proveer de alimento, se pide evitar el pastoreo a la intemperie en la madrugada, ya que esto expone al ganado a sufrir de neumonía. el director de la Dirección Regional Agraria de Junín, mencionó que es necesario que protejan al ganado con cobertizos para que puedan soportar el intenso frío.

Por su parte, el exalcalde de Yanacancha, Cruger Miranda manifestó que el apoyo del Estado es mínimo para los productores, pese a que ya se sabe que en esta época del año, las heladas son intensas. Explicó que con la heladas, el ganado está en peligro de muerte, pero además con la falta de pastos, disminuye la producción de leche para los campesinos.

Ayer, recorrió Yanacancha, donde se aprecia los cerros con los pastos secos por la helada. Esto ocurre en zonas donde no llega agua ni de los puquiales, pero son praderas que se usan para el pastoreo del ganado.

A su turno, el alcalde de Ondores, Orlando Laureano, indicó que su zona es netamente ganadera, ubicada a 4100 metros de altitud, pero los pastos se han secado y no hay alimento para el ganado vacuno y ovino.

Es por ello que necesitan de abrigo para los pobladores, alimento para las vacas y carneros, ya que está disminuyendo la producción de leche y carne. Además, requieren de mangueras para el traslado de agua a zonas altas, ya que con la helada, se secan los puquiales y manantiales y hay escasez del líquido elemento. Ellos demandan el apoyo del Gobierno Regional de Junín.

Cobertizos

El jefe de la Unidad zonal de Agrorural en Junín, José Oré Salazar comentó que están realizando 24 actividades en la región Junín, para minimizar los efectos de las heladas. Este año, han construido 180 cobertizos ubicados encima de los 3500 metros de altitud. Con esta infraestructura se busca proteger a unas 100 cabezas de ganado en diferentes lugares de la región, a la fecha ya han colocado mil cobertizos durante los últimos años.

Además, se cuenta con fitotoldos y la distribución de pastos almacenados. Han entregado unas 66 picadoras de forraje para ensilar y empacar el pasto para la época de estiaje y heladas, que disminuye la producción de pastos.

Finalmente, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez manifestó que ya iniciaron la entrega de ayuda humanitaria a los pobladores afectados en Yanacancha, San Pedro de Cajas, Junín, Ondores y Palcamayo, donde llevaron frazadas, abrigo y alimentos.

Acotó que se prevé entregar 80 mil kits de ayuda humanitaria. Además, se han desarrollado campañas médicas en beneficio de la población para detectar a tiempo casos de infecciones respiratorias agudas en niños y ancianos, que reportan mayor mortandad a causa de la neumonía en la región Junín.

Alerta

El Senamhi, publicó la alerta naranja que precisa que el martes 23 de junio se prevén temperaturas mínimas próximas entre -1°C y -9 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -19°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur. En Yanacancha, la temperatura mínima se registra con 12 grados centígrados bajo cero.