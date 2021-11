Un nuevo juicio contra Vladimir Cerrón, ex funcionarios del Gobierno Regional y empresarios está a punto de iniciar por el caso “Aeródromo Wanka” donde se acusa a la ex autoridad de colusión y negociación incompatible en su pretensión de construir un nuevo aeródromo en el distrito de Orcotuna, a pesar de no contar con sustento legal ni la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

MIRA ESTO: Congresista de Perú Libre pide a Dina Boluarte renunciar si el presidente Pedro Castillo es vacado

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del fiscal Jesús Canchanya Ríos ha pedido 4 años de prisión para Cerrón y sus co-acusados.

La instalación de la audiencia estaba programada para ayer; sin embargo, la defensa de Mercedes Carrión Romero, ex asesora legal de la primera gestión de Cerrón, argumentó que su patrocinada se encontraba mal de salud y con descanso médico de tres días. El juez Guido Arroyo declaró frustrada la audiencia y fue reprogramada para el 7 de enero de 2022. Además, se declaró reo contumaz a la investigada Nataly Yanina de la Vega Estrada, quien fuera representante de la empresa GMN, integrante de consorcio “Gran Aeródromo Wanka”, vinculada a Miguel Ángel Quispe Palomino.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Caso Odebrecht: PJ dispuso pase a juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

¿De qué trata este nuevo caso?

El contrato fue suscrito el 2014 por un monto de S/ 366 millones. Cerrón junto a funcionarios como Henry López, Aldrin Zárate, Mercedes Carrión, entre otros, insistieron en este proyecto a pesar de no contar con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección de Aeronáutica, y el MTC. La Contraloría los inhabilitó por 5 años, pero la sanción fue levantada. Ahora deberán presentar su defensa ante el Poder Judicial.

En este caso la Contraloría también jugará un rol importante debido a que ha seguido a detalle el tema. Víctor Araujo Cano, procurador de la institución, ejercerá también la defensa del Estado. En el caso de saneamiento de La Oroya donde Cerrón fue sentenciado, fueron decisivos los peritos de este órgano para determinar la culpabilidad de la ex autoridad.

Otros funcionarios investigados son Luis Araujo Reyes, Eddy Misari Conde, Silvia Castillo Vargas, Saúl Arcos Galván, Luis García Morón, Serafín Blanco Campos y Nataly de la Vega Estrada.