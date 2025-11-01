La Contraloría General de la República comenzó en Junín el operativo nacional “Comisarías Básicas PNP 2025”, con el objetivo de evaluar la infraestructura, capacidad operativa, dotación de equipos y atención de denuncias en 17 comisarías distribuidas en las nueve provincias de la región.

Frente a la comisaría de Huancayo, el gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga Guerra, informó que identificó una situación alarmante. “Esta comisaría no tiene el mobiliario adecuado, carece de internet y no cuenta con las condiciones mínimas para enfrentar la delincuencia. No es posible que los efectivos no tengan las herramientas necesarias para cumplir con su labor”, señaló.

Preocupante

El funcionario explicó que los problemas detectados en la comisaría de Huancayo destacan la insuficiencia de vehículos y motos: la dependencia policial solo dispone de cuatro camionetas operativas y siete motos (de las cuales una está inoperativa), lo cual es insuficiente para atender la creciente población y los problemas de seguridad en la provincia.

“También visitamos los espacios donde se alojan los policías, que no cuentan con las condiciones adecuadas, presentan filtraciones, cables expuestos y colchones antiguos. En la oficina de armamento se verificaron armas con más de 40 años de antigüedad y chalecos antibalas que no cumplen con los estándares técnicos mínimos”, manifestó.

Incremento

Lizárraga Guerra advirtió además un incremento significativo en denuncias por extorsión en la región Junín. “El año pasado había dos cuadernos de denuncias, hoy son 18. Esto refleja un aumento preocupante y obliga a que las autoridades tomen medidas urgentes para fortalecer las comisarías y dotarlas de los recursos necesarios”, afirmó.

El operativo continuará con la revisión de las demás comisarías de Junín hasta el 5 de noviembre, y a partir del 7 se darán a conocer los resultados, que serán enviados al Ministerio del Interior y a la Dirección de la PNP para la implementación de medidas correctivas. “Si queremos enfrentar la delincuencia, las comisarías deben contar con los instrumentos, insumos y condiciones operativas necesarios”, concluyó.