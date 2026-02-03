La rápida intervención del personal de la Red de Salud Satipo, la IPRESS Santa Rosita de Shirintiari y el Hospital Intercultural de Atalaya fue clave para salvar la vida de una mujer de 23 años y su recién nacido. La paciente, con 41 semanas de gestación y contracciones desde el día anterior, recibió atención inmediata en su localidad, donde se le realizó una evaluación obstétrica integral que permitió estabilizar su estado clínico.

Debido a la urgencia, se coordinó un traslado seguro por vía fluvial en embarcación tipo pequepeque desde Río Tambo hasta el puerto de Atalaya, para luego continuar por vía terrestre hasta el Hospital Intercultural. Durante todo el trayecto, la gestante contó con acompañamiento permanente de personal de salud capacitado.

Hoy, tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud, evidenciando la importancia de una atención oportuna y de un sistema de referencia eficiente en zonas alejadas, donde la rapidez en la respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.