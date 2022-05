Ayer se conoció que de las 11 sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros que se llevaron a cabo en regiones, con la presencia del presidente Pedro Castillo, solo 1 tiene acta de acuerdos. La sesión realizada en Junín, en abril de este año, a propósito del paro de transportistas y agricultores, no cuenta con una. ¿Esto significa que no se cumplirán los compromisos?

GANADEROS. Carlos Paredes, presidente de la Asociación de Ganaderos de Junín, dio a conocer que el pasado 6 de mayo se reunieron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). La compra fertilizantes para subsidiar al sector agrario aún no se concreta. Bolivia, Venezuela y Marruecos serían los posibles proveedores. “Le hemos dado 90 días para que nos traigan una respuesta concreta y ya no de informes sino el contrato listo. Si eso no sucede nos vamos a la movilización.





AGRICULTURA. La reunión a la que se refiere paredes ocurrió en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo. Ahí también estuvo presente Jaime Aquino, delegado de la agricultores de la provincia de Jauja. El dirigente también mostró su molestia: “Ha sido decepcionante para nosotros, solo nos han informado que han cesado a varios funcionarios que han estado innvoclucrados en la compra de los fertilizantes. El 10 de junio van a informarnos”, sostuvo.

El dirigente de Camioneros del Centro Juan Carlos Lagos también advierte un tufillo de engaño en las conversaciones que vienen teniendo con el Ministerio de Transportes. Si bien se había acordado la rebaja de las multas impuestas por Sutrán, algunas de éstas ya han pasado a cobro coactivo en los bancos las empresas se han visto perjudicadas.





Por el contrario, Carlos Garagati, dirigente transportistas de la provincia de Huancayo, señaló que las conversaciones vienen avanzando y que entre esta semana o la otra se instalará una mesa de trabajo para atender la elimicación de impuestos al GLP, la reorganización de la Sutrán, la revisión de multas, entre otros.