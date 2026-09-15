El Gobierno Regional de Junín, liderado por el gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje, desarrolló el Road Show GRJ-2026, espacio de articulación que permitió presentar al sector privado una cartera de proyectos prioritarios que pueden ejecutarse mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2026, que contempla intervenciones vinculadas a la limpieza y descolmatación de ríos y la atención de otras situaciones de emergencia.

presentación.La jornada puso especial énfasis en las acciones de prevención y reducción del riesgo frente al posible impacto del Fenómeno El Niño 2026-2027. De acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en Junín se han identificado 129 puntos críticos, distribuidos principalmente en las provincias de Satipo (48), Chanchamayo (33), Jauja (15), Concepción (9), Junín (8), Chupaca (6), Tarma (5), Huancayo (4) y Yauli (1).

A ello se suman 75 puntos críticos contemplados en el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la Subgerencia Regional de Defensa Civil, los cuales requieren intervenciones oportunas para disminuir la exposición y vulnerabilidad de la población y de la infraestructura pública.

Frente a este escenario, se ha priorizado 45 zonas de mayor riesgo para promover intervenciones mediante los mecanismos establecidos en el Decreto de Urgencia N° 010-2026. La propuesta busca convocar al sector privado para sumar maquinaria, recursos y capacidad operativa en la ejecución de acciones preventivas, a través de Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos.

El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez Loaiza, destacó la importancia de actuar de manera anticipada y fortalecer la coordinación entre el Gobierno Regional, los sectores competentes y la empresa privada.