El Gobierno Regional de Junín expresó su respaldo institucional a la directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Dania Vila Poma, tras las amenazas que denunció haber recibido por parte de presuntos operadores informales. A través de un pronunciamiento oficial, la entidad condenó los actos de intimidación, que incluyen advertencias contra su integridad y la de su familia, y los calificó como un grave atentado contra la legalidad y el ejercicio de la función pública.

En ese marco, el Gobierno Regional reafirmó que no se paralizarán las acciones de fiscalización en el sector turismo, pese a las presiones, y garantizó la continuidad de los operativos contra la informalidad en Huancayo y otras provincias. Asimismo, solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público y la Policía Nacional para identificar y sancionar a los responsables de las amenazas.

La administración regional también exhortó a las agencias de viaje a formalizarse y advirtió que no se permitirá que prácticas ilegales afecten la seguridad de los visitantes ni el desarrollo económico de la región, especialmente ante la cercanía de Semana Santa. Finalmente, aseguró que se mantendrá vigilante y brindará el respaldo necesario a la funcionaria para que estos hechos no queden impunes.