Es de cuidado. La madrugada del último domingo, a las 00:54 horas, en la carretera marginal a la altura del recreo Martha en Mazamari, Pamela Limaymanta Antezana sufrió un accidente de tránsito quedando inconsciente con severos golpes en la cabeza y el rostro, siendo trasladado al hospital de Mazamari.

Por la gravedad de sus lesiones fue evacuada al hospital Higa Arakaki de Satipo, pero como no hay tomógrafo fue enviada a Pichanaqui y de allí a la clínica Chenet en Huancayo, donde lucha por su vida.

Sus compañeras del equipo encabezadas por Sara Jurado están pidiendo apoyo urgente para Pamela. Su hermana Jessica junto a su padre pasan un dramático momento en Huancayo.

“Más allá de ser parte fundamental en el ascenso de nuestro equipo a la liga profesional, Pamela siempre luchó con entusiasmo y entrega total, valores que inspiraron a todos” sostuvo Sara Jurado.

Pidió unir fuerzas para brindarle apoyo y las posibilidades de una recuperación. Cualquier apoyo o donativo a través de Yape: 966 465 128 de Yessica Limaymanta (hermana de Pamela).