Delincuentes intentaron nuevamente robar un cajero automático de Caja Huancayo, haciendo uso de nitrógeno, una batería y cables. Esta vez el ataque se registró ayer a la 1:30 de la madrugada en la oficina ubicada en los jirones Jorge Chávez y Guindales, en el distrito de El Tambo.

Tras la explosión, las alarmas de seguridad se activaron y de inmediato llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia y Águilas Negras. Los dos maleantes que llevaban puestos overoles blancos y guantes escaparon en un auto rojo.

Los ladrones emplearon la misma modalidad utilizada el 14 de octubre del 2025, cuando hicieron detonar un cajero de Caja Huancayo en las calles José Olaya y Tarapacá, pero no pudieron llevarse 272 mil soles. En ambos casos, los sujetos dejaron tirados en la vía “Miguelitos o aletas de tiburón”, (clavos con púas) que esta vez pincharon los neumáticos de dos patrulleros.

La PNP determinó que los malhechores causaron una explosión controlada para llevarse más de 150 mil soles, sin embargo optaron por huir al ver llegar a un patrullero, dejando dos balones de gas, una batería con cables.

Al igual que el anterior caso, fueron dos los cacos que hicieron estallar el cajero a la misma hora y escaparon en un auto rojo, lo que hace suponer que se trata de la misma banda delictiva que busca llevarse el dinero 200 a 300 mil soles que dejan en los cajeros para el retiro de los usuarios.

Abandonan auto

El general PNP César Calero Cisneros, en su primera presentación como jefe policial de Junín informó que ubicaron el auto guindo utilizado por los “roba cajeros”.

“Vamos a trabajar para identificar, ubicar y capturar a los delincuentes que cometen ilícitos penales que perturban la tranquilidad ciudadana”, dijo.

El coronel PNP Ángel Leo, jefe de la Divincri, mencionó que el auto guindo abandonado cerca del puente La Breña, tiene una placa clonada.

La unidad fue reportada como robada el 30 de diciembre último en Los Olivos en Lima. Al interior se halló los overoles blancos, pasamontañas, guantes que dejaron los cacos.

Usando los mismos materiales, oxígeno, gas, cables, los cacos aplicaron la técnica de la “saturación por gas” para abrir el cajero automático del Jr. Jorge Chavez, pero la bóveda interna del cajero de material blindado resistió el ataque.

Según las pesquisas, la cámara de seguridad captó a los ladrones vestidos de blanco, detonando el cajero; al ser descubiertos huyeron en un auto rojo. Algunos vecinos que escucharon la explosión creían que se trataba de cohetes. La Policía investiga para atrapar a los ladrones y no consumen el robo.