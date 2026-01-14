Las cámaras de seguridad la captaron caminando sin rumbo por las calles Sumar y Mariscal Castilla en el distrito de El Tambo Huancayo, luego de salir de su casa sin dar aviso a sus familiares.

Luego de más 24 horas de búsqueda, Irma Castro de Esquivel (78) fue encontrada sin vida. Su cuerpo estaba sumergido en el canal Cimir del distrito de Apata en Jauja.

Fueron sus propios familiares quienes con el apoyo de una comitiva de la Municipalidad del distrito de San Lorenzo encabezado por su alcalde, Roy Rojas Meza, hallaron a orillas del canal la chaqueta color beige que llevaba puesta la víctima, haciendo presumir que pudo haber caído. Tal es así que tras recorrer alrededor de dos kilómetros lograron encontrarla.

Pobladores del distrito de San Lorenzo refirieron haber visto y saludado a la madre de familia al promediar las 10 de la mañana del mismo día de su desaparición, quien refirió que se dirigía a visitar su antigua casa; sin embargo, al no encontrar a la persona que tenía las llaves decidió retornar donde habría sufrió una caída accidental al canal de regadío.

Agentes de serenazgo de Apata y San Lorenzo recuperaron el cuerpo. Efectivos policiales con la fiscal de turno procedieron a realizar las diligencias.