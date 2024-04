El pasado 11 de marzo arrancó el Año Escolar 2024, y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ejecutó el megaoperativo “De vuelta al cole”, para supervisar la infraestructura eléctrica a los alrededores de 109 instituciones educativas de la región Junín. “Se identificaron unas 290 deficiencias de operatividad y seguridad en las instalaciones de distribución eléctrica y 45 deficiencias de operatividad de alumbrado público. Estas observaciones fueron comunicadas a la empresa concesionaria para que las corrija”, precisó el jefe regional de Osinergmin Junín, Fredy Paucar.

Panorama

En Huancayo se realizó el trabajo en cerca de 46 II.EE., seguido de Chanchamayo (15), Chupaca (12), Satipo (11), Jauja (7), Concepción (6), Tarma (5), Junín (4), y Yauli (3).

Entre las deficiencias de operatividad de alumbrado público se da, por ejemplo, cuando la lámpara está instalada pero no funciona, o se prende y apaga, o también cuando una lámpara está totalmente llena de polvo o con insectos pegados que no permite que la luz ilumine la vía pública; también se verifica que no haya postes en mal estado, o cables que incumplan la distancia de seguridad a las viviendas, cajas de medidores abiertas, entre otros. “Esta constatación se realiza por la seguridad de los estudiantes que circulan por las calles aledañas de las escuelas y colegios; esto para evitar posibles caídas de postes, corto circuitos, entre otros “, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO: