Autoridades policiales confirmaron el hallazgo de una avioneta de procedencia boliviana que cayó sobre el río Palcazú, en la provincia de Oxapampa (Pasco). La aeronave habría estado transportando clorhidrato de cocaína y se habría precipitado debido a una sobrecarga.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 9 de octubre en el sector Dos de Mayo, distrito de Palcazú. Pobladores de la zona alertaron a las autoridades tras divisar restos del fuselaje flotando en el río. Personal de la Dirandro Ucayali y de la Policía Nacional se desplazó al lugar para iniciar las diligencias.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los ocupantes de la avioneta, presuntamente pilotos boliviano, habrían huido del lugar antes de ser ubicados por las fuerzas del orden. La aeronave fue parcialmente hundida en el agua, al parecer para eliminar evidencias del cargamento ilícito.

La matrícula de la nave confirmó su origen boliviano y su vinculación con redes de narcotráfico que operan entre Perú, Bolivia y Brasil. En la zona donde se registró el accidente, las autoridades han destruido alrededor de 40 pistas clandestinas en lo que va del año; sin embargo, estas continúan siendo reactivadas por los traficantes debido a la ubicación remota y la falta de control constante.