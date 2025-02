En cuatro días, que se iniciaron las inspecciones de fiscalización de infraestructura por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, se informó que se cerraron hasta 8 establecimientos. Entre ellos Plaza Vea Huancayo, Real Plaza Huancayo, C.C. Constitución, entre otros.

Al parecer más lugares que concentran alta concurrencia de personas, también serán cerrados en el transcurso de los próximos días, luego que se identificara riesgo directo para la seguridad de los ciudadanos.

Las clausuras

Cerca del mediodía de ayer, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, dispuso el cierre temporal del Centro Comercial Constitución, luego que se evidenciaran que los más de 130 negocios de adentro no cuentan con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

“Hemos encontrado que su techo no tiene la inclinación adecuada, las barandas no tienen el 1.10 mts. de altura, también se ha verificado que su manguera contra incendios no funcionaba, la caja de extintores no se pueden abrir. Los stands que deberían tener ITSE independiente no lo tienen, además el agua de las lluvias no están canalizadas adecuadamente”, informó la gerente encargada Noemí León Vivas.

Otro de los negocios clausurados la tarde de ayer fueron las galerías El Pino, ubicado en la cuadra cinco de la Calle Real, en Huancayo, que tiene el certificado ITSE vencido (2024) y se ha declarado improcedente la renovación del mismo por que se tiene techos inseguros, sin anclaje y sin puntales.

En ambos casos la clausura tiene una duración de 30 días, tiempo durante el cual el administrador del centro comercial o galerías, puede realizar las correcciones necesarias para levantar las observaciones.

La funcionaria acotó que en los establecimientos podrían ser clausurados de manera permanente, si estos, al reabrir su puertas, vuelven a presentar las mismas observaciones realizada. Entre las dos semanas ya se vienen cerrando más de 30 emprendimientos.

“Esta semana hemos clausurado 8 establecimientos, en su mayoría es porque hay fallas en el techo y no cuentan con certificado ITSE. La semana pasada hicimos lo mismo con otros 28 locales. Todos tienen opción de levantar las observaciones”, añadió León.

Para este fin de semana se inicia cierre en mercados de Huancayo.