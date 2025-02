La Municipalidad Provincial de Huancayo clausuró dos centros comerciales por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), además de presentar deficiencias en el protocolo contra incendios.

El primer establecimiento clausurado fue el Centro Comercial Constitución. La gerente de Seguridad Ciudadana, Noemí León, dio a conocer que, durante la inspección, hallaron en la azotea fierros de construcción oxidados, no había un buen drenaje pluvial, las mangueras del protocolo contra incendios no funcionaban y no contaban con el certificado de Defensa Civil.

De igual forma, el centro comercial El Pino fue clausurado por no tener el certificado ITSE. Además, la gerente de Seguridad Ciudadana explicó que el techo del local no tiene el anclaje adecuado y existe el riesgo de que pueda colapsar.