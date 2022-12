Diana Romero, la hermana de Erwin Romero, el joven que perdió el ojo izquierdo en el paro agrario del mes de abril en Junín, habló de lo difícil que es la vida de su hermano y que a estas alturas no ha recibido apoyo ni si quiera del expresidente Pedro Castillo.

Entre lágrimas, Diana cuenta que la vida para su hermano no ha sido igual y que necesita una prótesis. Sin embargo hasta el momento, ninguna institución lo ha apoyado, menos aún las del Estado a pesar que la noticia de su situación fue conocida a nivel nacional. Lo poco que se ha conseguido para medicamentos y tratamiento paliativo se ha conseguido haciendo polladas.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Declaran estado de emergencia en siete distritos de la región Junín por 60 días

“Todos tenemos derecho a protestar, pero que las protestas sean pacíficas para que no hayan más víctimas. A nadie le deseo lo que le ha pasado a mi hermano, perder un ojo no es fácil, trabajar, integrase de nuevo a las calles es difícil”, señaló. Una prótesis para él cuesta como S/6 mil soles y ellos solos no pueden costear el monto, señala que incluso su mamá se ha hecho préstamos y están adeudados, por ello deben trabajar sin descanso.

VIDEO RELACIONADO: