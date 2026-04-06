Según el reporte médico, las atenciones más recurrentes durante el feriado estuvieron relacionadas con:

Intoxicación por alcohol (casos de “pepeados”)

Heridas múltiples que requirieron suturas

Pacientes con insuficiencia renal

Diabéticos descompensados

Traumatismos cráneo encefálicos

Intoxicaciones por alimentos

El director del hospital señaló que varios pacientes en condición grave tuvieron que ser internados en camas de la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Los pacientes con traumas cráneo encefálicos han superado el límite neuroquirúrgico. Se registraron personas con intoxicaciones por alcohol y alimentos”, indicó Llanovarced.