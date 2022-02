Hoy comienza el contrato de auxiliares de educación en la región Junín. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo publicará la cantidad de plazas; luego de ello se realizará la inscripción de postulantes quienes deben presentar un folio del Formulario Único de Trámites (FUT) mediante el sistema Sisdore de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Y el expediente debidamente foliado con todos sus anexos de la RVM N°023-2019-Minedu será presentando en forma física en copia simple por mesa de partes de UGEL Huancayo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. del 02 de febrero al 07 de febrero.

Luego el comité de contratación de la UGEL realizará la verificación del cumplimiento de requisitos y devolución de expedientes observados del 08 al 10 de febrero y del 11 al 15 de febrero será la evaluación de expedientes.

En tanto, el 16 de febrero será la publicación de resultados preliminares, y el comité de contratación recibirá la presentación de reclamos que será solo con el FUT a través del Sistema Sisdore el 17 y 18 de febrero de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y no se aceptará adjuntar ningún tipo de documento más. Y la absolución de reclamos será de manera presencial en el 2do piso (área de RR.HH.) de la UGEL de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., el 21 y 22 de febrero por el comité de contratación. Finalmente, la publicación final de resultados será el 23 de febrero.

Y la adjudicación de plazas en estricto orden de méritos será de manera presencial: inicial el 25 de febrero a las 09:00 a.m. y secundaria a las 02:30 p.m. en el Auditórium de la UGEL Huancayo.