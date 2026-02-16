Un huaico arrasó y aplastó una camioneta en el sector de Occoro, en el distrito de Pariahuanca, dejando al menos una persona herida y decenas de vehículos varados en la vía que conduce hacia Huancayo.

El deslizamiento de lodo y piedras se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada, tras las intensas lluvias que vienen azotando la zona. La fuerza del huaico sorprendió a los conductores que transitaban por el sector, sepultando parcialmente una camioneta y bloqueando completamente la carretera.

Según denunciaron los pobladores, hasta el cierre de esta edición no se había brindado apoyo oportuno por parte de las autoridades, ni se habían iniciado trabajos de limpieza con maquinaria pesada. La falta de auxilio ha generado indignación entre los vecinos, quienes permanecen en la zona a la espera de ayuda.

Decenas de vehículos continúan varados, afectando a transportistas y pasajeros que buscan llegar a Huancayo. Los habitantes de Occoro exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes para restablecer el tránsito y evitar mayores riesgos ante la persistencia de las lluvias.