Por segundo año consecutivo, representantes de Huancayo se posicionan entre los mejores del país en el concurso nacional “El Mejor Pisco Sour 2026”, realizado en Lima en el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Pisco Sour.

En esta edición, Jimy Dueñas Manrique, estudiante del sexto ciclo de Gastronomía del Instituto Continental, obtuvo el segundo lugar en la categoría profesionales, compitiendo con bartenders de amplia trayectoria. El certamen fue organizado por la Municipalidad de Santiago de Surco y reunió a especialistas de distintas regiones del país.

Dueñas participó representando a Huayruro’s Bar, empresa donde se desempeña en el rubro de coctelería, y fue reconocido por su técnica, precisión y creatividad en la preparación del emblemático cóctel peruano. El premio fue entregado por la regidora Elizabeth Rodríguez durante la ceremonia oficial.